Байден и Трамп на дебатах по семь раз упомянули Путина

Американский президент Джо Байден во время дебатов с предшественником Дональдом Трампом по семь раз произнесли фамилию лидера РФ Владимира Путина, сообщает РИА Новости .

Еще Трамп 16 раз за вечер упоминал Россию в ходе своего выступления, Байден не сделал этого ни разу.

Трамп также обвинил Байдена в ситуации на Украине, а президент США припомнил сопернику скандал с порнозвездой.

ТВ-дебаты между Байденом и Трампом прошли в США. Они шли в прямом эфире. Они обвиняют друг друга в провале экономики, миграционной политике и внешней деятельности страны.