Байден припомнил Трампу скандал с порнозвездой
Джо Байден обвинил Трампа в измене беременной жене
Президент США Джо Байден во время дебатов обвинил экс-главу Белого дома Доналда Трампа в измене беременной жене с порнозвездой, пишет RT.
«Вы занимались сексом с порно-звездой, когда ваша жена была беременна», — заявил американский лидер в прямом эфире CNN, телеканал ведет дебаты американских политических оппонентов.
В ответ Трамп назвал обвинение «фальсификацией демократов».
Ранее Трамп пообещал урегулировать украинский конфликт.
На телеканале CNN идут дебаты Трампа и Байдена. Обе стороны обвиняют друг друга в проблемах страны, переходя на личные оскорбления.