Байден припомнил Трампу скандал с порнозвездой

сегодня в 05:11

Президент США Джо Байден во время дебатов обвинил экс-главу Белого дома Доналда Трампа в измене беременной жене с порнозвездой, пишет RT .

«Вы занимались сексом с порно-звездой, когда ваша жена была беременна», — заявил американский лидер в прямом эфире CNN, телеканал ведет дебаты американских политических оппонентов.

В ответ Трамп назвал обвинение «фальсификацией демократов».

Ранее Трамп пообещал урегулировать украинский конфликт.

На телеканале CNN идут дебаты Трампа и Байдена. Обе стороны обвиняют друг друга в проблемах страны, переходя на личные оскорбления.