Трамп обвинил Байдена в ситуации на Украине

сегодня в 04:42

Экс-президент США Доналд Трамп пообещал урегулировать украинский конфликт во время дебатов с Джо Байденом, сообщает RT .

«Если бы Путин уважал Байдена, он бы не начал спецоперацию на Украине, — заявил Трамп на дебатах с Джо Байденом.

При этом он связал украинский конфликт с выводом американских войск из Афганистана.

Трамп вновь пообещал, что урегулирует ситуацию между Москвой и Киевом, подчеркнув, что выдвинутые условия России для прекращения конфликта неприемлемы для него.

На телеканале CNN идут дебаты Трампа и Байдена. Обе стороны обвиняют друг друга в провале экономики, миграционной политике и внешней деятельности США.

Зрители отмечали, что Байден «не моргает» и несколько раз заикался при полемике.