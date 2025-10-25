США усиливают торговое давление на Канаду перед слушаниями в Верховном суде

Президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительных 10-процентных торговых пошлин против Канады, мотивируя это решение «враждебными действиями» и «серьезным искажением фактов» со стороны канадских властей, сообщает РИА Новости .

Поводом для ужесточения мер стала рекламная кампания правительства провинции Онтарио, в которой использовалась видеозапись выступления бывшего президента США Рональда Рейгана 1987 года.

Как заявил Трамп в своей публикации в соцсети Truth Social, фонд Рейгана уже осудил эту рекламу, указав, что слова экс-президента о свободной торговле были вырваны из контекста и представлены как осуждение пошлин вообще.

«Их реклама должна была быть немедленно удалена, но они позволили вчера показать ее вечером, зная, что это мошенничество. В связи с их серьезным искажением фактов и враждебными действиями я увеличиваю пошлину для Канады на 10% сверх той, что они платят сейчас», — написал американский лидер.

Это решение принимается на фоне назначенных на 5 ноября слушаний в Верховном суде США, которые должны рассмотреть законность глобальных пошлин, введенных ранее администрацией Трампа.