США сняли часть санкций с Белоруссии

США сняли санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа», заявил представитель американского президента Джон Коул на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Слова политика передает «Пул Первого» .

«Я хочу совершенно официально здесь и сейчас заявить: мы сняли санкции с „Белавиа“. Это официально, у меня была встреча с президентом (США Дональдом — ред.) Трампом», — сказал Коул.

По словам президентского посланника, глава Соединенных Штатов распорядился «немедленно» снять рестрикции с белорусской авиакомпании.

Сегодня, 11 сентября, делегации США и Белоруссии проводят переговоры в Минске. Ранее Дональд Трамп и Александр Лукашенко также проводили телефонный разговор.

