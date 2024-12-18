Британский журналист Карл Харрисон написал в статье в издании Motorcycle Sports, что маневры российской подводной лодки «Уфа» в Желтом море сбили с толку США, сообщает АБН24 .

«Российская ударная подводная лодка, вооруженная ракетами, совершила драматический маневр, прибыв в Китай, вызвав беспокойство среди союзников США», — написал Харрисон.

По его мнению, этот неожиданный шаг вызвал удивление и породил спекуляции о намерениях России, так как прибытие подлодки произошла в момент напряжения в Индо-Тихоокеанском регионе. Западные аналитики решили, что сигнал является провокацией США со стороны РФ: якобы таким образом Россия демонстрирует мощь своего флота.

Российская дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» внезапно объявилась в китайском порту Циндао в сопровождении вспомогательного судна. Ситуация также указывает на серьезное противостояние между Россией и Западом в Тихом океане.