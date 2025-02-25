В Организации Объединенных Наций возникли разногласия в связи с предложенной резолюцией, касающейся украинского конфликта. Ряд государств, включая Соединенные Штаты, Венгрию и Израиль, выразили несогласие с проектом, который содержал требование о выводе российских военных с территории Украины. Государственный секретарь США Марко Рубио подчеркнул, что подобные резолюции, носящие враждебный характер, не способствуют урегулированию кризиса, в то время как Российская Федерация охарактеризовала документ как антироссийский. Исход голосования по резолюции усилил международную напряженность, сообщает «Царьград» .

Рубио подчеркнул, что резолюции ООН, выражающие враждебность к какой-либо из сторон конфликта на Украине, не помогают достичь мира. На голосовании в Генеральной Ассамблее ООН, посвященном западной резолюции по Украине, США, Венгрия и Израиль проголосовали против. Ключевым пунктом резолюции является требование к России о выводе войск с украинской территории.

В интервью изданию Breitbart, Марко Рубио отметил, что американский президент Дональд Трамп стремится к завершению военных действий, и выразил сомнение в целесообразности принятия в ООН резолюций, враждебных к любой из сторон. По словам Рубио, такие действия не способствуют усаживанию сторон за стол переговоров. Он добавил, что Украина, к сожалению, настояла на продвижении собственной резолюции.

Ранее в Совете Безопасности ООН была принята резолюция, предложенная США, в которой выражалась скорбь по жертвам конфликта между Россией и Украиной. Документ также подчеркивал, что главной целью ООН является поддержание международного мира и безопасности, а также мирное урегулирование споров. Участники призывали к немедленному прекращению конфликта и установлению прочного мира. Поправки, предложенные как Россией, так и западными странами, не получили поддержки.

В то же время, в Генеральной Ассамблее ООН была принята аналогичная резолюция, предложенная США, но с изменениями, привносящими антироссийский оттенок в ее изначально нейтральный характер. Постоянный представитель России при ООН, Василий Небензя, назвал принятый документ «антироссийским». Важно отметить, что резолюции Совета Безопасности ООН имеют юридически обязательную силу, в отличие от резолюций Генеральной Ассамблеи.