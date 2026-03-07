США продадут Израилю 12 тысяч авиабомб на сумму свыше $150 млн

Речь идет о поставке 12 тысяч корпусов авиабомб общего назначения BLU-110A/B весом 1000 фунтов. Соответствующий запрос ранее направило правительство Израиля.

Помимо самих боеприпасов, сделка предусматривает инженерную поддержку, логистические и технические услуги со стороны американских властей и подрядчиков, а также другие элементы программного и логистического обеспечения.

Госсекретарь США Марко Рубио пояснил, что решение принято в связи с чрезвычайной ситуацией в Израиле. Он заявил, что немедленная продажа оборонных товаров и услуг отвечает интересам национальной безопасности США.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.