сегодня в 17:46

США примут участие в решении будущего Венесуэлы после задержания Мадуро

Соединенные Штаты собираются участвовать в принятии решений о будущем Венесуэлы после захвата президента Николаса Мадуро и его супруги. Вашингтон не хочет рисковать и давать возможность кому-то иному руководить, и просто занять то место, которое покинул политик, заявил глава США Дональд Трамп в эфире Fox News, сообщает РИА Новости .

Источники журналистки телеканала ABC News Слеины Уонг рассказали, что Мадуро везут в Нью-Йорк. Там ему предъявили обвинения, сообщает ТАСС.

Трамп отметил, что Соединенные Штаты будут «сильно вовлечены» в работу нефтяного сектора Венесуэлы.

США вторглись в страну утром 3 января. Американские военные разбомбили военные объекты, здание парламента Венесуэлы.

Также ВС США похитили Мадуро с супругой. В Соединенных Штатах их будут судить за наркотерроризм и иные преступления.

