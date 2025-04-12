США потребовали контроль над украинскими недрами и газотранспортом

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Жесткое противостояние между американскими и украинскими переговорщиками вспыхнуло во время обсуждения сделки о природных ресурсах, пишет РБК со ссылкой на Reuters.

Источники описывают атмосферу на встрече 11 апреля как «крайне враждебную» — украинская сторона категорически отвергла требования Вашингтона, которые фактически лишали страну суверенитета над стратегическими активами.

Американский проект соглашения содержал три ключевых пункта: полный приоритетный доступ США к месторождениям лития, титана и других критически важных минералов; создание совместного фонда под эксклюзивным американским управлением для всех доходов от добычи; и передачу под контроль Вашингтона украинскую газотранспортную систему, включая активы «Газпрома».

Особое возмущение украинских представителей вызвали скрытые условия документа, которые в дипломатических кругах называют «пасхалками».

Стороны не смогли договориться даже о дальнейшей повестке переговоров, что ставит под вопрос перспективы любого соглашения в этой сфере, указывает издание.

В украинских официальных кругах уже звучат призывы пересмотреть формат сотрудничества с американскими партнерами, чтобы избежать кабальных условий.