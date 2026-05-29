США планируют отслеживать исполнение Ираном обязательств по сделке

Соединенные Штаты будут отслеживать исполнение Ираном своих обязательств по вероятной будущей сделке. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс, сообщает РИА Новости .

По его словам, ничто не принимается на веру, включая гарантии того, что Тегеран не будет создавать ядерную программу.

«Вы ничего не принимаете на веру, даже гарантии того, что они не будут создавать или закупать ядерную программу… Вот почему у нас есть процедуры проверки», — отметил Вэнс.

Он также добавил, что такое недоверие — это часть любого переговорного процесса.

Ранее Вэнс сообщил, что США и Иран близки к достижению договоренностей.

