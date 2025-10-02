США перебросили самолеты-заправщики и истребители на Ближний Восток

США разместили истребители и самолеты-заправщики на авиабазе Аль-Удейд в Катаре, что может свидетельствовать о подготовке к новым ударам по Ирану, сообщает 360.ru .

Ближний Восток готовится к новому витку конфликта: США перебросили в регион истребители и самолеты-заправщики, часть которых может нести дроны-камикадзе. Техника размещена на крупнейшей авиабазе США в Катаре — Аль-Удейд. Еще десятки танкеров и истребителей находятся на авиабазах Великобритании, сообщил портал FlightGlobal. Официальных подтверждений Пентагона пока нет.

Ранее подобная перегонка самолетов происходила летом на фоне эскалации между Израилем и Ираном, когда США нанесли удары по иранской ядерной программе. В ответ база Аль-Удейд подверглась ракетному обстрелу, но серьезных повреждений не было.

KC-135 — основной американский самолет-заправщик, используемый с 1956 года. Он способен перевозить более 90 тонн топлива и выполнять различные задачи, включая транспортировку и разведку. С начала конфликта на Украине KC-135 дежурят над Румынией и Польшей. В последние годы самолет оснастили устройствами для запуска дронов-камикадзе.

KC-46 Pegasus — более современная модель, разработанная на базе Boeing 767. Он поступил на вооружение в 2019 году и может выполнять функции транспортника и медэвакуации. Помимо США, KC-46 используют Япония и Израиль.

Политолог Андрей Никулин отметил, что переброска техники может быть как демонстрацией силы, так и подготовкой к поддержке Израиля в случае нового обострения с Ираном. По его словам, Израиль может воспользоваться ситуацией, когда у Ирана ослаблена ПВО, и нанести удары по ключевым объектам.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.