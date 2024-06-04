США опасаются удара армии России по французским войскам на Украине

WP: для Путина удар по французским военным на СВО — шанс унизить Макрона

Колумнист газеты The Washington Post Ли Хокстадер считает, что российский президент Владимир Путин может воспринять возможный удар по французским военным на Украине как шанс унизить главу Франции Эммануэля Макрона, сообщает «Царьград» .

По мнению журналиста, решение Макрона об отправке своей армии на СВО также чревато ощутимыми последствиями не только для Парижа, но и для всего Запада в целом.

Хокстадер в своей статье написал, что французские граждане не готовы встречать гробы со своими военными, которые могут погибнуть на СВО. Вместе с тем, он полагает, что союзники французов по НАТО с малой долей вероятности решат напрямую воевать с Россией, чего не произойдет даже при условии гибели инструкторов альянса на Украине.

«Что, если Путин распознает блеф Макрона? Путин может усмотреть в ударе по французским военным (на Украине — ред.) шанс унизить Макрона, ставшего одним из самых агрессивных противников России среди западных лидеров», — написал Ли Хокстадер.

На днях депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что группа военных инструкторов из Франции уже направляется на Украину.

*Внесен в список террористов и экстремистов в России.