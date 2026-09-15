США объявили о размещении первого космического оружия на орбите

Армия США объявила о размещении на орбите первого космического оружия. Оно должно сдерживать противников и уничтожать угрожающие спутники, сообщает газета «Известия» .

Министр военно-воздушных сил США Трой Мейнк рассказал о размещении первого американского космического оружия на орбите. Об этом The Washington Post написала со ссылкой на источники.

«Это стало первым случаем, когда США признали наличие у себя собственного наступательного потенциала в космосе», — говорится в публикации The Washington Post.

Мейнк заявил, что оружие также станет инструментом «сдерживания противников». По данным источника, США смогут уничтожать спутники противника, если те наводятся на американские войска или спутник.

Заявление прозвучало на фоне обвинений в адрес России и Китая, которые якобы проводят на орбите наступательные маневры, применяют лазеры и создают радиопомехи. США также разрабатывают сеть космических ракет для интеграции в систему противоракетной обороны «Золотой купол».

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