сегодня в 09:46

США не пригласили на международный форум «Мировая атомная неделя» в РФ

Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев рассказал, что представителей Соединенных Штатов Америки не пригласили на международный форум World Atomic Week («Мировая атомная неделя»), который состоится в Москве в этом месяце, сообщает ИА «Регнум» .

«Нет. Будут, не будут — не знаю, но не приглашены», — ответил гендиректор «Росатома» на соответствующий вопрос.

Форум пройдет в конце сентября. Он станет крупнейшей межнациональной площадкой и соберет представителей государств, которые развивают атомные программы, госструктур, крупных компаний, ученых и т. д.

Ранее глава государства Владимир Путин подчеркнул, что отечественная атомная отрасль должна ставить масштабные цели. Это нужно, чтобы сделать качественный шаг в развитии экономики страны и всей цивилизации.