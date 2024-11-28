США не планируют поставлять ядерное оружие Украине

Соединенные Штаты не собираются передавать Украине ядерное оружие. Об этом заявили в Белом доме в ответ на слова заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о таких планах Вашингтона, сообщает РИА Новости со ссылкой на материал Newsweek.

Планов снабжать Киев ядерным оружием у Запада нет, говорится в статье.

Медведев 26 ноября заявил, что передача США ядерного оружия Украине будет расценена, как акт нападения на РФ. Последствия в этом случае будут «очевидны».

Ранее появлялась информация о том, что Украина якобы может получить «грязную бомбу». Но пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил — это уже «не просто игра с огнем», а кое-что более серьезное.