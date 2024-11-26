Передачу ядерной бомбы Украине могут счесть нападением на РФ

Медведев: передача ЯО Украине может расцениваться как акт нападения на РФ

Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что если Украине передадут ядерное оружие, то такой шаг может быть воспринят как совершенный акт нападения на Россию. По его словам, последствия в таком случае «очевидцы».

Медведев назвал бредом и абсурдом ведущиеся на Западе обсуждения о том, какие последствия может возыметь передача ЯО Украине.

«Сама мысль настолько абсурдна, что вызывает подозрение о наличии параноидального психоза у Joe The Walking Dead (имеется в виду президент США Джозеф Байден — ред.) и всех тех, кто рассуждает о целесообразности такого шага», — написал зампред российского Совбеза.

Дмитрий Медведев также отметил, что угроза передачи ЯО Украине может рассматриваться как подготовка в ядерному противостоянию с Россией.