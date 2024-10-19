США не хотят вводить санкции на покупателей иранской нефти через КНР и ОАЭ

На прошлой неделе США заявили, что вводят масштабные санкции против Ирана, но теперь выяснилось, что Вашингтон не хочет подвергать ограничениям тех, кто покупает иранскую нефть, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

Новый документ Минфина США позволяет вводить ограничения практически против всех, кто как-то связан с нефтью из Ирана. Но, оказалось, есть исключения.

По данным зарубежных СМИ, у США нет желания вводить ограничения против потребителей иранской нефти, которые покупают ее через Китай и их посредников из Объединенных Арабских Эмиратов.

О каких именно покупателях идет речь, не уточняется.