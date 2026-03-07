США направляют на Ближний Восток антидроновые системы, опробованные на Украине

Американские сухопутные силы экстренно развертывают на Ближнем Востоке системы противодействия дронам MEROPS, которые также использовались на Украине для отражения угрозы со стороны иранских беспилотников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

Данная техника производства компании Perennial Autonomy в ограниченном количестве была переброшена в регион с американских складов в Европе. Для обслуживания этих комплексов на Ближний Восток также направляется персонал ВС США.

Кроме того, по данным газеты, ссылающейся на представителей администрации США, украинская сторона предоставит своих инструкторов для обучения работе с указанными системами.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая Тегеран. В Вашингтоне эти действия объяснили необходимостью устранения ракетной и ядерной угрозы, по их утверждению, исходившей от иранского руководства. Иран, в свою очередь, начал совершать ответные удары по противнику и по американским базам в регионе.

