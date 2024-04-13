США и Великобритания запретили импорт российских металлов

США и Великобритания ввела санкции против российских алюминия, меди и никеля

Вашингтон и Лондон приняли ограничение на импорт в страны алюминия, меди и никеля российского происхождения, пишут РИА Новости .

«Импорт и ввоз в США алюминия, меди и никеля российского происхождения… запрещается», — говорится заявлении американского минфина, которое было сделано в пятницу.

Ограничения касаются материалов, которые были произведены до 13 апреля текущего года.

Эта мера лишит оборонно-промышленный комплекс РФ финансирования, заявил глава британского Минфина Джереми Хант.