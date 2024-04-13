США и Великобритания запретили импорт российских металлов
США и Великобритания ввела санкции против российских алюминия, меди и никеля
Вашингтон и Лондон приняли ограничение на импорт в страны алюминия, меди и никеля российского происхождения, пишут РИА Новости.
«Импорт и ввоз в США алюминия, меди и никеля российского происхождения… запрещается», — говорится заявлении американского минфина, которое было сделано в пятницу.
Ограничения касаются материалов, которые были произведены до 13 апреля текущего года.
Эта мера лишит оборонно-промышленный комплекс РФ финансирования, заявил глава британского Минфина Джереми Хант.