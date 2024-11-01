Патрушев: США хотят снизить роль России в Черном море и нанести ей поражение

Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что США и их партнеры по Североатлантическому альянсу хотят поменять режим проливов и применять в военной сфере внутренние водные пути ЕС, чтобы получить доступ к Черному морю. Об этом сообщает ТАСС .

По его словам, Соединенные Штаты и их европейские партнеры хотят продолжать доминировать. Им нужно сохранить влияние в Мировом океане, поэтому те хотят увеличить количество военно-морских сил в Черном море, поменять режимы проливов акватории, регулируемые Конвенцией Монтре.

«Наблюдается использование в военных целях внутренних водных путей Европы для доступа в Черное море через Дунай», — отметил Патрушев.

Он подчеркнул, что Запад предпринимает попытки уменьшить роль РФ в Черноморском регионе. По мнению США и представителей стран НАТО, с помощью такого шага недружественные страны якобы смогут нанести стратегическое поражение Москве.

Ранее военный эксперт Александр Степанов заявил, что НАТО готовится к войне с Россией. Именно поэтому в Финляндии с 4 по 28 ноября будут проводиться самые крупные артиллерийские учения Североатлантического альянса в ЕС Lightning Strike 24.