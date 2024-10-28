Найден признак того, что НАТО готовится к войне с Россией

Финляндия готовится к войне с Россией. По этой причине она может участвовать в крупнейших из проводившихся артиллерийских учений НАТО в Европе Lightning Strike 24, рассказал ТАСС военный эксперт Александр Степанов.

Он напомнил, что маневры будут проводиться с 4 по 28 ноября в Лапландии. Там, всего в 100 километрах от границы с РФ, расположен один из самых больших полигонов в ЕС.

Степнов отметил, что в соседней стране подготавливается военный потенциал противника. Там развертывают военную инфраструктуру и обрабатывают все аспекты взаимодействия. В их числе и системы для нападения.

«Это подготовка к войне», — считает Степанов.

В учениях будет участвовать 3,6 тыс. солдат из США, Британии и других стран НАТО.

Ранее сообщалось, что НАТО создаст в Арктике спутниковую сеть для военных операций. Это необходимо из-за отсутствия соответствующей инфраструктуры.