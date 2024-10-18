НАТО создаст в Арктике спутниковую сеть для военных операций

Несколько входящих в НАТО стран договорились создать сеть спутниковой связи Northlink в Арктическом регионе. Среди них — Венгрия, Финляндия, Швеция, Норвегия, США, Германия, Франция, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург и Нидерланды, сообщает ТАСС со ссылкой источник агентства Reuters в Североатлантическом альянсе.

Собеседник журналистов в НАТО отметил, что Арктика приобретает все более важную стратегическую роль из-за напряженности в геополитической обстановке.

«В то же время в регионе нет необходимого спутникового покрытия для связи и навигации, а значит, и для военных операций», — добавил он.

Члены НАТО хотят усилить спутниковую связь в Арктическом регионе, потратив на это несколько лет. Улучшить связь планируется с помощью услуг коммерческих организаций, а также благодаря собственным мощностям стран-участниц военного блока.