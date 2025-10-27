США и Китай: какой будет битва за звание первой экономики мира

Борьба между Китаем и США за звание первой экономики мира — это практическое, а не имиджевое соображение, сообщил РИАМО директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Он подчеркнул, что сейчас главные экономические субъекты — это США и КНР. Индия стремится к тому же, но пока еще не достигла этого.

«Здесь возникает противоречие: американцам китайская экономика очень не нравится, потому что возникает вопрос „А кто же тогда первая экономика?“. И это не вопрос тщеславия, а вопрос экономики. Потому что значительная часть американской экономики существует благодаря тому, что Америка — страна-лидер. Поэтому она аккумулирует многие финансовые услуги, например, страхование», — сказал Журавлев.

Он отметил, что перед США и Китаем стоит противоречие, заключающиеся в том, что им нужно оставаться партнерами и в то же время бороться за статус первой экономики мира.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.