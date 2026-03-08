США и Израиль собираются отнять у Ирана его уран

Axios: США и Израиль допускали отправку в Иран военных для захвата урана

Представители Соединенных Штатов и Израиля обсуждали отправку в Иран военных специальных сил. Их задачей стал бы захват хранилищ высокообогащенного урана в дальнейшую стадию конфликта, рассказали Axios четыре источника, сообщает РИА Новости .

До этого президент США Дональд Трамп допускал, что солдаты США в дальнейшем могут войти в Иран. Там они попробуют захватить обогащенный уран.

Американская администрация допускает два вероятных варианта по тому, что делать с ураном. В рамках первого его планируют полностью вывезти с территории Ирана. Второй вариант предполагает приглашение специалистов МАГАТЭ. Они должны будут «разбавить уран» прямо в стране.

Оба варианта показали Трампу перед началом боевых действий.

США и Израиль ударили по Ирану 28 февраля. Тот атаковал Тель-Авив в ответ. Также Тегеран обстрелял американские военные базы и авианосцы на Ближнем Востоке.

