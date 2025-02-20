США хотят предложить Украине место в НАТО при несоблюдении мирной сделки

Согласно информации, предоставленной NBC и основанной на словах нескольких высокопоставленных американских чиновников, США планируют включить в мирный договор по Украине предложение о предоставлении ей членства в НАТО, сообщает «Царьград» .

Одной из гарантий безопасности, которые Штаты рассматривают для мирного соглашения, является автоматическое предоставление Украине членства в НАТО в случае нарушения соглашения со стороны России.

Это положение призвано решить важную проблему для Украины и ее партнеров — страхи о том, что Россия может переформировать свои силы и возобновить конфликт.

Ранее завкафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Сидоров заявил, что американский президент Дональд Трамп желает переписать устав НАТО, чтобы освободить США от необходимости заступаться за страны альянса.