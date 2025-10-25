«Справедливая Россия» упразднит институт сопредседателей

На предстоящем съезде партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» 25 октября будет упразднен институт сопредседателей, в результате чего Захар Прилепин покинет свой пост, сообщают «Ведомости» .

Партия также вернет историческое название «Справедливая Россия», отказавшись от длинного наименования «Справедливая Россия-Патриоты-За правду», которое использовалось с 2021 года после присоединения организаций Прилепина и Геннадия Семигина.

В новой структуре руководства у председателя Сергея Миронова появятся два заместителя — вице-спикер Госдумы Александр Бабаков и руководитель аппарата думской фракции Руслан Татаринов.

Эти изменения происходят после ухода Семигина с поста сопредседателя в октябре 2024 года, утверждает издание.