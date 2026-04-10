Сплошной поток оскорблений: Трамп жестко раскритиковал НАТО и Рютте

Президент США Дональд Трамп на встрече с генсекретарем НАТО Марком Рютте резко раскритиковал союзников Штатов, он выразил недовольство позицией по Ирану, сообщает Газета.ru .

Как пишет Politico со ссылкой на источники, переговоры Трампа и Рютте состоялись8 апреля за закрытыми дверями в Белом доме, разговор назван «жесткой риторикой».

Источники отметили, что американский лидер использовал данную встречу, чтобы выразить свое недовольство отказом некоторых стран, входящих в НАТО, включая Испанию и Францию, поддержать Штаты и Израиль в войне на Ближнем Востоке. Один из еврочиновников прокомментировал это словами «все пошло наперекосяк».

«Разговор был сплошным потоком оскорблений. Трамп, по-видимому, угрожал сделать практически все что угодно», — сказал собеседник.

Но представитель Белого дома пояснил, что в разговоре с Рютте президент не выдвигал требований к альянсу. По его словам, Трамп заявил, что НАТО прошло испытание, которое оно провалило, теперь у лидера страны нет ожиданий от альянса.

