Спикер парламента Чечни Магомед Даудов ушел в отставку

Председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов на внеочередном заседании объявил о сложении с себя полномочий. Он занимал пост с 2015 года, сообщает РБК .

«Сегодня на внеочередном заседании я сложил с себя полномочия депутата и автоматически председателя парламента», — заявил Даудов.

Он подчеркнул, что решение об отставке было принято после совещание с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. При этом не уточнил, на какую должность переходит.

Даудов выразил благодарность депутатскому корпусу чеченского парламента за эффективную работу.

Магомед Даудов родился 26 февраля 1980 года в Ставропольском крае. В 2004 году окончил Дагестанский государственный университет, в 2009 году — Махачкалинский институт финансов и права, а в 2011 году — Академию управления МВД России.

В 2007 году Даудов удостоен звания Героя России. С 2010 по 2012 годы занимал должность первого зампреда правительства Чечни по силовому блоку, с 2011 по 2015 гг. — руководитель администрации главы и правительства ЧР. С 2015 года занимал пост председателя парламента Чеченской Республики.