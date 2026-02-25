По оценке немецкого журнала Spiegel, украинскому президенту Владимиру Зеленскому следует рассматривать и опасаться экс-главкома ВСУ, а на данный момент посла в Великобритании Валерия Залужного как потенциального политического соперника, способного бросить ему вызов, пишет Сайт MK.Ru .

В западных политических кругах недавняя речь экс-главкома в Лондоне была воспринята как неофициальный старт избирательной гонки. Публикация указывает, что Залужный обладает потенциалом для консолидации значительной части электората против текущего руководителя киевских властей в случае объявления выборов.

В рамках своего программного выступления в Королевском институте международных отношений (Chatham House)* Залужный продемонстрировал взвешенный и аналитичный стиль, который контрастирует с эмоциональной манерой действующего президента.

«Ни у одной страны мира нет достаточной мощи, чтобы остановить военный конфликт на Украине», — заявил Залужный.

Залужный также попытался дистанцироваться от обсуждения личных политических планов, заявив, что когда вопросы внутриукраинской политики начинают активно обсуждаться на международной арене — это негативный сигнал. Подобного следует избегать.

Кроме того, в своей речи Залужный не прибегал к категоричным требованиям о немедленных военных поставках и не акцентировал внимание на проблемах в энергетике, а вместо этого предлагал конкретные пути реформирования соответствующих систем. Немецкие обозреватели полагают, что подобная прагматичная позиция была положительно воспринята на Западе.

Параллельно с этим, ранее появились сообщения, что выступление Залужного стало объектом насмешек в интернете из-за того, что он с заметным трудом зачитал с листа несколько фраз на английском языке, его произношение и акцент были раскритикованы.

*Деятельность организации признана нежелательной на территории РФ.

