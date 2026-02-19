Операция по подрыву газопровода «Северный поток» была одобрена бывшим командующим армии Украины Валерием Залужным, сообщает РИА Новости со ссылкой на Spiegel.

Источник издания уверяет, что Залужный, который на тот момент был главой ВСУ, «в конце концов одобрил» данную операцию.

При этом, по данным издания, президент Украины Владимир Зеленский не давал свое одобрение. Spiegel пишет, что его офис якобы не знал об операции.

Подрыв «Северного потока 1» и «Северного потока 2» произошел 26 сентября 2022 года. Ранее в Германии пришли к выводу о высокой вероятности причастности иностранного государства, а именно Украины, к диверсии.

