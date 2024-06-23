Spiegel: «АдГ» хочет создать симпатизирующую РФ фракцию «Суверенитисты» в ЕП

Немецкая партия «Альтернатива для Германии» собирается создать в Европарламенте фракцию «Суверенитисты», которая будет стремиться к нормализации отношений с Россией и избавлению от гегемонии ЕС, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Spiegel.

В распоряжении издания оказались переписки сотрудника партии в Европейском парламенте. Из записей следует, что «АдГ» планирует собрать учредительное заседание новой фракции «Суверенитисты» 27 июня.

Чтобы ее создать партии потребуется 23 депутата из семи стран. Фракция может занять позицию крайне правых сил в Европарламенте, которая сегодня пустует.

Авторы материала полагают, что подобные действия не встретят сопротивления от консерваторов и реформистов и фракции «Идентичность и демократия», так как они на фоне «Суверенетистов» окажутся более умеренными.