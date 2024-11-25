Спецпрокурор США попросил суд закрыть дело Трампа
Спецпрокурор США Джек Смит обратился в федеральный суд столичного округа Колумбия с просьбой закрыть дело против Дональда Трампа о якобы предпринятой им в январе 2021 года попытке сохранить власть, несмотря на поражение на президентских выборах в США, пишет ТАСС.
По словам спецпрокурора, Минюст довольно давно придерживается той позиции, что Конституция США запрещает предъявление обвинений и последующее уголовное преследование действующего президента.
Штаб Трампа назвал победой законности прекращение дел против него, пишет РИА Новости.
«Сегодняшнее решение министерства юстиции прекратило неконституционные федеральные дела против президента Трампа, и является большой победой для законности», — говорится в сообщении.
6 января 2021 года сторонники экс-президента устроили нападение на Капитолий, заблокировали на несколько часов работу Конгресса. В ходе беспорядков погибли одна из участниц протеста и полицейский. А еще три человека умерли от причин, которые не связаны с насилием.
Протестующих из здания выдворили, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Далее правоохранительные органы арестовали сотни человек.