Спецпрокурор США попросил суд закрыть дело Трампа

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Спецпрокурор США Джек Смит обратился в федеральный суд столичного округа Колумбия с просьбой закрыть дело против Дональда Трампа о якобы предпринятой им в январе 2021 года попытке сохранить власть, несмотря на поражение на президентских выборах в США, пишет ТАСС .

По словам спецпрокурора, Минюст довольно давно придерживается той позиции, что Конституция США запрещает предъявление обвинений и последующее уголовное преследование действующего президента.

Штаб Трампа назвал победой законности прекращение дел против него, пишет РИА Новости.

«Сегодняшнее решение министерства юстиции прекратило неконституционные федеральные дела против президента Трампа, и является большой победой для законности», — говорится в сообщении.

6 января 2021 года сторонники экс-президента устроили нападение на Капитолий, заблокировали на несколько часов работу Конгресса. В ходе беспорядков погибли одна из участниц протеста и полицейский. А еще три человека умерли от причин, которые не связаны с насилием.

Протестующих из здания выдворили, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Далее правоохранительные органы арестовали сотни человек.