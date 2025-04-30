Спецпосланник президента США Уиткофф назвал Кремль впечатляющим местом

Специальный посланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф в эфире радиостанции WABC сказал, что Кремль — впечатляющее место, сообщает РИА Новости .

Он рассказал, что почувствовал благоговение перед тем, как встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, поскольку представлял США и приехал обсуждать урегулирование конфликта.

Уиткофф отметил, что каждая его встреча с президентом РФ шла минимум 3 часа. А одна из них продолжалась целых 5 часов.

Путин, по словам Уиткоффа, видит появившуюся впервые за десятилетия возможность для России изменить отношения с Соединенными Штатами.

Ранее Bloomberg писал, что спецпосланник США на встрече с главой РФ просил заморозить конфликт по линии разграничения. Однако Путин ему отказал и добавил, что под контроль России должны перейти все территории новых регионов.