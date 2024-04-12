Отставной полковник и военный обозреватель Виктор Литовкин заявил, что украинские спецназовцы планировали устроить десантную операцию на Тендровской косе в Херсонской области не только в целях пиара. По его словам, украинцы дополнительно пытались захватить косу, поскольку она прикрывает выход из устья Днепра и Очакова в Черное море, сообщает aif.ru.

По мнению Литовкина, в Очакове находится «база английской разведки». Обозреватель полагает, что англичане желают организовать себе свободный выход в море, чтобы впоследствии атаковать Черноморский флот РФ с применением безэкипажных катеров и БПЛА.

«Очаков имеет для России критическое значение — как будущая часть РФ, так же как Николаев и Одесса. Неслучайно министр обороны РФ Сергей Шойгу принял решение о создании Днепровской флотилии», — отметил Литовкин.

По мнению офицера в отставке, можно заявить, что на Тендровской косе украинские военные попытались провести разведку боем, как ранее на острове Змеиный. В целом неудавшаяся атака ВСУ «была призвана показать Западу, что Украина, мол, сражается, деньги и оружие ей поставляют не зря».