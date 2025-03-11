Советник Трампа Уолтц заявил о стремлении Украины к миру

Украина готова прекратить боевые действия и начать переговоры, заявил заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, его слова приводит РИА Новости .

«Украинцы готовы прекратить боевые действия, готовы сложить оружие, чтобы сесть за стол переговоров и принести мир своей стране и всему миру», — сказал американский чиновник на брифинге по итогам переговоров делегаций США и Украины в Саудовской Аравии.

Делегации США и Украины представили ряд договоренностей. Среди них 30-дневное прекращение огня, возобновление военной помощи Вашингтона Киеву, включая предоставление разведывательных данных.

По словам главы Госдепа США Марко Рубио, Россия получит предложения для рассмотрения по нескольким каналам. Реакции Кремля пока не последовало.