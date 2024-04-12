Советник Пушилина объяснил, какое направление откроет взятие Часова Яра

Он отметил, что именно с этого направления начиналась Русская весна. Там же противник должен начать сильно сопротивляться.

«Вот когда мы подойдем к нему (к Славянску — ред.), я думаю, что противник очень серьезно будет сопротивляться там, потому что Славянск — это наша легенда. Славянск — это наша история. Славянск — это то, с чего начиналась Русская весна», — пояснил Кимаковский.

Ранее ивановские десантники из «Южной» группировки войск взяли один из украинских «опорников» на окраинах Часова Яра. Сначала были вскрыты огневые точки и укрытия, после чего авиация и артиллерия нанесли удары. Десантники подошли к позициям на БМД-2 и завладели ими.