Советник Нетаньяху опроверг продвижение армии Израиля к Дамаску

Советник израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман заявил, что информация о продвижении израильской армии к столице Сирии Дамаску не соответствует действительности, сообщает РБК .

Источники издания Al Mayadeen заявили, что израильские танки заметили около Эль-Кунейтра — это 55 км от Дамаска. Якобы техника продолжает движение в сторону столицы Сирии. По информации издания, сейчас Израиль находится уже в 20 км от Дамаска. Однако советник Биньямина Нетаньяху опроверг эти слухи.

Вооруженная оппозиция в Сирии смогла захватить всю страну. Боевики достаточно быстро взяли под контроль Идлиб, спустя два дня они заняли Алеппо, к утру 8 декабря был занят Дамаск — и официальная власть в Сирии пала.

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