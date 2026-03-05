Советник Нетаньяху обвинил Иран в гибели людей в школе Минаба

Советник премьер-министра Израиля Офир Фальк возложил на Иран ответственность за гибель людей в школе для девочек в Минабе. По его словам, причиной стал сбой при запуске ракеты, сообщает RT .

Фальк в эфире CNN заявил, что разрушение учебного заведения произошло из-за «неудачного запуска» иранской ракеты.

«Причиной разрушения учебного заведения стал „неудачный запуск“ иранской ракеты», — заявил советник Биньямина Нетаньяху.

Ранее британский политик Джордж Гэллоуэй в разговоре с RT утверждал, что западные СМИ замалчивают атаку США и Израиля на начальную школу для девочек в Иране. В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявляла, что у администрации США нет данных об ударе по школе.

