Социолог заявил о том, что Россия заключит мир с Украиной без помощи посредника
Социолог Копатько: опыт совместного проживания поспособствует миру с Украиной
Социолог Евгений Копатько заявил о том, что Россия может заключить мирное соглашение с Украиной без помощи посредников.
Как отметил эксперт, несмотря на то, что официальный переговоры стран с Россией не ведутся, желающих выступить посредником между Украиной и Россией становится все больше. США, Турция, Израиль и ряд стран Европы уже заявили о готовности это сделать.
«Мы в состоянии договориться с Украиной без посредников», — заявил специалист в эфире радио Sputnik.
По мнению Копатько, этому поспособствует опыт «совместного проживания» Российской Империи и СССР. Также он отметил, что этот опыт намного значительнее по сравнению с «мизерным» опытом после Беловежских соглашений.