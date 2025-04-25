Социолог заявил о том, что Россия заключит мир с Украиной без помощи посредника

Социолог Евгений Копатько заявил о том, что Россия может заключить мирное соглашение с Украиной без помощи посредников.

Как отметил эксперт, несмотря на то, что официальный переговоры стран с Россией не ведутся, желающих выступить посредником между Украиной и Россией становится все больше. США, Турция, Израиль и ряд стран Европы уже заявили о готовности это сделать.

«Мы в состоянии договориться с Украиной без посредников», — заявил специалист в эфире радио Sputnik.

По мнению Копатько, этому поспособствует опыт «совместного проживания» Российской Империи и СССР. Также он отметил, что этот опыт намного значительнее по сравнению с «мизерным» опытом после Беловежских соглашений.