Соратницу Навального* возненавидели на Украине за предложение снять санкции с РФ

сегодня в 14:39

Одна из лидеров российской оппозиции попала в «Миротворец»

Оппозиционер Мария Певчих** внесена в базу украинского сайта «Миротворец», о чем свидетельствует появление ее фото и личных данных на портале. Ранее она предложила снять часть антироссийских санкций, чтобы тем самым провести обмен на некоторых заключенных из России.

«Если бы можно было обсуждать такие сценарии, мне кажется, что здесь человеческая жизнь намного более ценна, чем какие-то санкции, которые можно было бы снять», — говорила Певчих**.

Сайт «Миротворец» получил скандальную известность из-за публикации личных данных журналистов, российских военных, ополченцев, политиков, музыкантов и других лиц, которых на Украине считают «изменниками». Ранее в «Миротворец» вносили также известных украинских политиков, в том числе бывшего советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича.

Мария Певчих** была соратницей покойного Алексея Навального*. Она проживает за пределами России и неоднократно поддерживала Украину.

*Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов в России.

** Физическое лицо, внесенное в перечень иностранных агентов, список террористов и экстремистов в России.