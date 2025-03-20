Россия сохраняет стратегический суверенитет в вопросе выбора партнеров, несмотря на попытки США ослабить российско-китайский союз, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М.В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

«США заинтересованы в расколе союза России и Китая, потому что вместе они контролируют 25% мировой территории и 35% населения. Ослабление этого альянса стало бы для Вашингтона серьезной геополитической победой», — сказал Косоруков.

Он отметил, что стратегическая цель США заключается в снижении зависимости от Ближнего Востока за счет доступа к российским ресурсам.

«Россия обладает 20% мировых запасов нефти и 25% газа. Снижение зависимости от ближневосточных поставок за счет ресурсов России могло бы стать для США решением энергетического кризиса. Однако санкционный режим и недоверие между странами делают такие сделки практически невозможными без радикальной разрядки», — добавил эксперт.

Косоруков подчеркнул, что попытка сыграть на противоречиях между Москвой и Пекином вряд ли приведет к успеху, поскольку Россия и Китай уже выстроили устойчивые финансовые и торговые связи.

«Москва и Пекин создали параллельные финансовые институты, например, ЕАБР (Евразийский банк развития), что снижает уязвимость к внешнему давлению. Ресурсы России в этом контексте — это не приз для Запада, а мощный инструмент переговоров», — заключил политолог.