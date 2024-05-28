Soir: Зеленский в Бельгии подпишет соглашение о безопасности

Украинский лидер Владимир Зеленский 28 мая прибудет в Бельгию, где подпишет «соглашение о безопасности», пишет РИА Новости со ссылкой на газету Soir.

Также президент проведет встречи с премьером страны Александром Де Кроо и главой Минобороны Людивином Денондером.

«Как сообщает представитель премьер-министра Александра Де Кроо, во вторник ожидается прибытие Зеленского в Бельгию. После подписания двустороннего соглашения о безопасности в Брюсселе (Зеленского — ред.) примут на военном аэродроме Мелсбрук», — сказано в публикации.

На аэродроме украинский президент встретится с летчиками, инструкторами и техническими специалистами самолетов F-16.

Ранее николаевское подполье сообщило, что ВС РФ ударили по аэродрому на Украине, который готовили к приему американских истребителей.