Китайское издание Sohu связало создание морской коалиции во главе с Лондоном с техническими проблемами британского флота и нехваткой боеспособных кораблей, сообщает «Царьград» .

Коалиция намерена усилить наблюдение за российскими подводными лодками в Северной Атлантике, Арктике и Балтийском море. Инициатива объединяет десять стран: Великобританию, Данию, Норвегию, Швецию, Финляндию, Исландию, Нидерланды, Эстонию, Латвию и Литву. Британское Минобороны объявило о подписании соглашения Northern Navies Initiative 10 ноября.

Авторы Sohu сравнили амбиции Лондона с намерением автомеханика собрать команду для ралли «Дакар». По их оценке, некогда могущественная морская держава теперь вынуждена обращаться за поддержкой даже к небольшим прибалтийским государствам.

Издание утверждает, что два британских авианосца значительную часть времени проводят в ремонте, подлодки страдают от неисправностей, а боеспособных эсминцев и фрегатов немного. Авторы также заявили, что российские субмарины не раз создавали британским военным сложности своими маневрами. По версии Sohu, неспособность самостоятельно контролировать ситуацию заставляет Лондон искать союзников.

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