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СМИ: ВСУ могут оказаться в окружении из-за успеха России в ДНР

Украинская армия рискует попасть в масштабное окружение под Донецком на фоне прорыва ВС РФ у Очеретино, пишет РИА Новости со ссылкой на издание «Страна».

Авторы статьи указывают, что российские военные таким образом начинают заходить в тыл за линии укреплений ВСУ.

«Там россияне <…> могут продвигаться быстро, <…> создавая угрозу окружения украинским подразделениям на огромном участке фронта», — сказано в публикации.

Украинцам сегодня следует в срочном порядке находить резервы, которые помогут сдержать наступление ВС РФ после прорыва. При этом ВСУ не имеют за Очеретино ни подготовленных окопов, ни минных полей.

«Если же с резервами у ВСУ есть проблема, то встанет вопрос о необходимости <…> организовать масштабное отступление на новые линии обороны, чтобы избежать окружения», — добавили журналисты.