Москвичей предупреждают о надвигающемся тумане с видимостью 200 метров

сегодня в 20:51

МЧС: плотный туман в Москве продержится до 7 утра 22 мая

Сотрудники МЧС и власти Москвы предупреждают горожан и гостей столицы о надвигающемся на город плотном тумане, который начнет окутывать улицы около 21:00 и продержится до 07:00 мск 22 мая, сообщает пресс-служба Городского хозяйства Москвы .

Видимость при условиях туманности будет варьироваться от 200 до 700 метров. Автомобилистов просят быть предельно внимательными на дороге, соблюдать правила движения и держать увеличенную дистанцию со всех сторон транспорта.

Во время движения на трассах просят избегать резких маневров, обгонов, внезапных перестроений по полосам и опережений. Любая ошибка может привести к непоправимым последствиям.

В случае возникновения экстренной ситуации, за помощью можно обратиться по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по городу Москве 8 (495) 637-22-22.

Ранее в российский столице объявили «желтый» уровень погодной опасности. Синоптики предупреждали о ливневых дождях и тумане.