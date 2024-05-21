Более 2,5 тыс человек посетили «Ночь музеев» в Ленинском округе

Всероссийская акция «Ночь музеев» прошла в музее-заповеднике «Горки Ленинские» в подмосковном Ленинском округе. В этот раз она была посвящена Году семьи в России. Различные мероприятия, организованные в рамках акции, посетили свыше 2 500 жителей и гостей Ленинского округа, сообщает пресс-служба муниципалитета.

«Впервые в исторической части усадьбы мы открыли летний кинотеатр под открытым небом — Киносад. Здесь состоялся показ коноальманаха, рассказывающего о традиционных духовно-нравственных ценностях и взаимоотношениях в семье. На его открытии перед гостями выступила одна из создателей фильма — актриса и сценарист Лариса Бравицкая. Это стало кульминацией программы и вызвало живой отклик у зрителей, как и другие мероприятия программы «Ночи музеев», — уточнили в пресс-службе музея-заповедника «Горки Ленинские».

Также большой интерес вызвала и детская программа. Для юных посетителей организовали квест «Музейный детектив», в ходе которого ребята должны были искать определенные предметы на территории усадьбы. Коллекция музея составляет около 30 тыс. экспонатов, и рассказ о них никогда не бывает скучным.

Целыми семьями гости участвовали в мастер-классах по составлению семейного древа, по каллиграфии и письму чернилами. Взрослой публике понравилась новая музыкальная экскурсионная программа с роялем «Семейный романс» о музыкальном воспитании в семье Ульяновых. Все экскурсии, проведенные во время «Ночи музеев», — новые, впервые представленные публике.

В третью субботу мая в регионе отмечается День исторического и культурного наследия Московской области (День подмосковной усадьбы).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.