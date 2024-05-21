Более 8 тыс школьников Одинцовского округа пройдут итоговую госаттестацию

Для учащихся 9-х классов ГИА будет проходить с 21 мая по 2 июля, для учащихся 11-х классов — с 23 мая по 21 июня. В основном госэкзамене примут участие 5 381 девятиклассник, а в едином государственном экзамене — 2 808 выпускников. Подготовку к итоговой аттестации обсудили на совещании главы Одинцовского округа Андрея Иванова. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

«Мы подходим к особому периоду. Совсем скоро прозвучат последние школьные звонки, начнется ответственное время для выпускников, их родителей и для нас — с точки зрения подготовки. К экзаменам готовится вся система образования. Важно, чтобы весь процесс прошел без единой запинки. Вопросы комфорта, безопасности ребят, бесперебойное электроснабжение, водоснабжение, интернет, дежурство медиков — это все очень важно. На всех этапах система должна работать, как часы. Без сбоев», — заявил глава округа Андрей Иванов.

В Одинцовском округе для прохождения государственной итоговой аттестации задействованы 14 пунктов проведения экзаменов для обучающихся 11-х классов и 26 пунктов для обучающихся 9-х классов. В целях обеспечения успешного проведения ГИА особое внимание направлено на межведомственное взаимодействие всех служб муниципалитета. В том числе для обеспечения бесперебойной видеотрансляции экзаменов в пунктах проведения экзаменов, дежурства медиков и полицейских, надежного и качественного электроснабжения школ, обеспечения водоснабжением и соблюдения «режима тишины» вблизи мест проведения экзаменов на период аттестации.

В данной связи глава Одинцовского округа подчеркнул, что вниманию и концентрации школьников может помешать, например, шум газонокосилок, которые работают в соседнем дворе — таких ситуаций надо избежать.

«От нас зависит, в том числе, и дальнейшее поступление ребят в высшие учебные заведения. Поэтому к подготовке надо подойти качественно, ответственно, с душой», — подчеркнул глава Одинцовского округа.

Особое внимание — надежной работоспособности и подключению устройств бесперебойного питания к системе видеонаблюдения. Комплекс мер включает отмену плановых ремонтных работ на электросетевом оборудовании, снабжающем электричеством пункты проведения экзамена и технику провайдера, а также взаимодействие с территориальными электросетевыми организациями.

С этого года выпускники смогут пересдать 1 предмет ЕГЭ. Количество полученных по нему баллов значения не имеет, но при подаче заявления на пересдачу нужно учитывать, что первый результат будет аннулирован. Подать заявление на пересдачу в ГЭК можно с 26 июня по 1 июля 2024 года.

Информирование участников итоговой аттестации осуществляется по горячей линии Управления образования администрации Одинцовского округа по вопросам ЕГЭ: 8 (495) 181-90-00 доб. 3093 8 (495) 585-16-92. Также работают информационный канал t.me/odin_EGE и чат-бот по вопросам ЕГЭ — t.me/odin_EGE_bot.

Также на совещании главы муниципалитета обсудили проведение последних школьных звонков. В Одинцовском округе они стартовали 18 мая, когда звонок прозвенел для учеников Гимназии № 13 и школы «Дружба». Всего до 24 мая включительно в 9-х классах прозвенят 43 звонка, в 11-х — 51.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе значительно улучшились показатели сдачи ОГЭ и ЕГЭ.

«Мы существенно улучшили показатели, и это труд наших учителей, это труд наших детей, школьников, которые проявляют интерес к учебе», — добавил глава региона.

По его словам, тема качества образования весьма сложная и требует глубокого погружения.

«Мы стараемся этим заниматься, новые методики ищем, и открываем образовательные кластеры», — уточнил глава региона.