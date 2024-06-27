СМИ: военные уходят с площади Мурильо в боливийском Ла-Пасе

Военные начали покидать площадь Мурильо в городе Ла-Пас в Боливии, которая была захвачена при попытке государственного переворота, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Bolivia TV.

«Военные покидают площадь Мурильо», — сказано в сообщении.

Телеканал показал кадры, как с площади уезжает броневик в окружении военных и фотокамер.

Ранее президент страны Луис Арсе заявил о попытке государственного переворота, который возглавил генерал Хуан Хосе Суниг. Его, по данным источников, отстранили с поста главнокомандующего армией. Глава государства назначил новое военное руководство.

Попытку переворота также осудила и бывший президент Жанин Аньес, которую военные требовали освободить из тюрьмы. В соцсети она осудила мобилизацию военных. Она считает, что политическое движение MAS во главе с президентом Луисом Арсе должно уйти из власти через голосование в следующем году.