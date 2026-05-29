СМИ: в Италии разгорелся скандал из-за вопроса о вступлении Украины в ЕС

В итальянском правительстве произошел скандал, связанный с возможным вступлением Украины в Европейский союз, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Il Fatto Quotidiano.

По данным СМИ, этот вопрос разделяет не только Европу, но и само итальянское руководство.

На фоне возобновившихся дискуссий между Киевом и Брюсселем партия вице-премьера Италии Маттео Сальвини «Лига» выступила категорически против членства Украины в ЕС.

В заявлении политической силы отмечается, что Киев не соответствует необходимым критериям, а его вступление нанесет Евросоюзу огромный экономический и социальный ущерб.

